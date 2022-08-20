Як пише Politeka.net , милими кадрами Андрій Хливнюк поділився у своїх сторіс Інстаграм.

Пісня «Ой у лузі червона калина», гімн січових стрільців, стала уособленням нашого українського опору, боротьби та згуртування перед російською агресією. З початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю ця пісня набула неабиякої популярності. Її виконують українські та світові знаменитості, а також дорослі та діти.

Одна з мам відзначила музиканта з колективу «Бумбокс» Андрія Хливнюка та розповіла, що вони прийшли на дитячий майданчик та побачили таку картину.

Троє малюків, катаючись на каруселі з українськими прапорцями, завзято співали пісню «Ой у лузі червона калина».

Потрібно сказати, що Андрій Хливнюк після початку війни вирішив не відсиджуватися осторонь і вирушив захищати Україну, вступивши до лав ТОРівців. Андрій навіть отримав поранення, уламок довелося витягати з тіла. Хливнюк зізнався, що, можливо, його продасть на аукціоні. А нещодавно музикант записав спільну пісню з Pink Floyd – Hey Hey Rise Up, яка зібрала понад 10 мільйонів переглядів на Ютубі.

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як повертається з бойового завдання зі своїми побратимами.

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