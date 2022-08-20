Как пишет Politeka.net, милыми кадрами Андрей Хлывнюк поделился в своих сторис Инстаграм.

Песня «Ой у лузі червона калина», гимн сечевых стрельцов, стала олицетворением нашего украинского сопротивления, борьбы и сплочения перед российской агрессией. С начала полномасштабного вторжения россии на нашу землю эта песня приобрела незаурядную популярность. Ее исполняют украинские и мировые знаменитости, а также взрослые и дети.

Одна из мам отметила музыканта из коллектива «Бумбокс» Андрея Хлывнюка и рассказала, что они пришли на детскую площадку и увидели такую картину.

Трое малышей, катаясь на карусели с украинскими флажками, задорно пели песню «Ой у лузі червона калина».

Нужно сказать, что Андрей Хлывнюк после начала войны решил не отсиживаться в стороне и отправился защищать Украину, вступив в ряды ТОРовцев. Андрей даже получил ранение, осколок пришлось извлекать из тела. Хлывнюк признался, что возможно его продаст на аукционе. А недавно музыкант записал совместную песню с Pink Floyd - Hey Hey Rise Up, которая собрала более 10 миллионов просмотров на Ютубе.

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