Когда артиллеристы обстреливают позиции оккупантов, вторые фиксируют, откуда был нанесен удар и стреляют в ответ.

Как сообщает Politeka.net, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк служит в батальоне "София". Сейчас он на фронте и вернулся со второго боевого задания. Вместе со своими сослуживцами он попал в опасную ситуацию, о чем рассказал в блоге Инстаграм.



Подразделение артиста отправилось на боевое задание, где им предстояло встречать ударный дрон Punisher. На том самом месте по стечению обстоятельств стояла украинская артиллерия.

Дело в том, что когда артиллеристы обстреливают позиции оккупантов, вторые фиксируют, откуда был нанесен удар и стреляют в ответ. Хлывнюк с собратьями мог стать жертвой этого "ответа". К счастью, все обошлось.

"Это наш второй боевой вылет. Вчера, к сожалению, мы встретили на позиции нашу арту. Никому не хочется оказаться рядом с прилетами назад, когда тебе посреди поля нужно встречать крыло", – добавил Андрей Хлывнюк.

Музыкант пошутил, что защитники возвращались "с клубники" и добавил геолокацию Мальдивских островов: "Едем уже с работы, с клубнички, едет наша бричка в ППД". На заднем фоне можно услышать звуки выстрелов.

Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.

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