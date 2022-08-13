Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - один из тех представителей шоу-бизнеса, решивших не отсиживаться в стороне и самостоятельно встать на защиту родины от российской оккупационной армии. Музыкант сначала оборонял Киев, а когда захватчиков прогнали с Киевской области, продолжил службу в батальоне "София" на других направлениях.

В Instagram-аккаунте Хлывнюка часто мелькают снимки с фронта. В этот раз он записал «истории», в которых показал, как роет окопы. Таким образом звезда продемонстрировал, что на службе нет поблажек никому, даже если ты знаменитость.

«Каждый ваш донат… приближает нашу победу над врагом, который довел до того, что вместо бассейнов и концертов летом вы сидите под сиренами, а мы копаем ямки, всего вам хорошего», - говорит лидер группы «Бумбокс».

Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк впечатлил украинок в военной форме.