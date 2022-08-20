Переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова, яка вийшла заміж за ведучого Микиту Добриніна, обожнює татуювання.

У себе в Інстаграм блогерша виклала відео, присвячене своїм татуюванням, в якому вона докладно розповідає, що означає кожен малюнок.

Квіткова зізналася, що перше татуювання набила у 8 класі і дуже любить його. Вона присвячена британському співаку Гаррі Стайлзу. Тоді в підлітковому віці група "One Direction" допомогла їй вийти з депресії.

Крім того, на тілі дівчат є і патріотичні татуювання: на зап'ясті дві скріпки – синього та жовтого кольорів, переплетені у формі серця, а під грудьми Квіткова набила карту України у патріотичних кольорах.

Також на руці Даші тепер є зображення маленького Лева, що символізує її первістка. А на кисті руки – гарна чорна квітка.

« нарешті відео про мої татуювання 🖇

вони всі кольорові, бо мені не подобається звичайний колір для тату, нехай це буде моя фішка🫰🏼 яке подобається найбільше? », – запитала Квіткова.



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