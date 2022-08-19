Недавно в соцсетях наделало шуму видео с россиянкой, которая рыдала в машине, потому что не хочет уезжать из оккупированного Крыма после взрывов. Украинцев в соцсетях это видео здорово повеселило, а некоторые артисты даже сделали пародию на "русскую туристку", которой в Крыму было так "душевно и по-домашнему".

Теперь весело обыграть эту тему решила известная певица Jerry Heil, да еще и в дуэте с популярной телеведущей Леся Никитюк. Знаменитости в формате прямого эфира в Instagram весело поглумились над зареванной россиянкой, и сделали из этого настоящий хит.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЕМУ. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно из тех событий. Потому что это не наш менталитет – писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И здесь ночью мне пишет Леся – с той же идеей! Это была судьба".

На это Никитюк забавно ответила в комментариях: "Я привыкла так… на столько все душевно".

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