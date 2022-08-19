Популярная украинская певица и звезда Евровидения Джамала, которая с начала войны почти все время гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, а недавно еще и стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным фото с украинским флагом, а в подписи к нему обратилась к поклонникам с эмоциональным призывом.

В своем посте Джамала заговорила о том, что некоторые украинцы устали от войны, от новостей. Но она призвала не дистанцироваться от происходящего в Украине, потому что тогда о нас забудут те, кто поддерживал из других стран. Также артистка напомнила о трагедии в Харькове, где российская ракета прилетела общежитию и погибли люди.

"Эти новости так утомляют. Нет сил их читать. Все чаще встречаются эти фразы. Да, все мы не железные и ресурс исчерпывается. Но одно дело пожаловаться другому, а другое – действительно дистанцироваться и просто "забить". Если так сделаем мы, что тогда говорить о тех, для кого Украина – не родной дом и они помогают из солидарности? Возможно, это вернет кого-нибудь к реальности. Прошлая ночь была одной из самых трагических ночей в Харькове с начала войны. Ракеты попали в общежитие и жилой дом. 11 погибших и 37 раненых. Харьков", - написала Джамала.

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