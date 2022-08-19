Популярная украинская блогерша и победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова, которая после проекта стала женой главного героя Никиты Добрынина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, в котором поделилась секретами своего идеального макияжа.
В ролике Даша рассказала, что не любит, когда на лице много "штукатурки", которую еще и видно окружающим. Она отдает предпочтение более естественным средствам для макияжа. В своем видеоуроке блогерша подробно рассказала и показала, как и с помощью чего наносит макияж и дала полезные советы по уходу за лицом. При этом в своем видео Даша говорила на украинском языке, что очень нравится ее фолловерам.
В комментариях к публикации Квиткову засыпали комплиментами и вопросами: "Спасибо за такое видео", "Мне понравилось", "Невероятная, приятно смотреть", "Очень легкий и красивый мейк", "Так приятно слушать на украинском", "Очень красиво. Тот случай, когда макияж просто подчеркивает все преимущества, а не делает человека совсем другим. А украинский язык просто замечательный, тебе очень подходит", "Красотка", "Очень красивая", "Даша, вы красотка", "Такая красивая", "Очень понравилось".
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