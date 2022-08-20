Победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова, которая вышла замуж за ведущего Никиту Добрынина, обожает татуировки.
У себя в Инстаграм блогершаа выложила видео, посвященное своим татуировка, в котором она подробно рассказывает, что означает каждый рисунок.
Квиткова призналась, что первую татуировку набила в 8 классе и очень любит ее. Она посвящена британскому певцу Гарри Стайлзу. Тогда в подростковом возрасте группа «One Direction» помогла ей выйти из депрессии.
Кроме того, на теле девушк есть и патриотические татуировки: на запястье две скрепки – синего и желтого цветов, переплетенные в форме сердца, а под грудью Квиткова набила карту Украины в патриотических цветах.
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Также на руке Даши теперь есть изображение маленького Льва, символизирующего ее первенца. А на кисти руки – красивый черный цветок.
«Наконец видео о моих татуировках 🖇 они все цветные, потому что мне не нравится обычный цвет для тату, будь это моя фишка🫰🏼 какое нравится больше всего?», - спросила Квиткова.
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