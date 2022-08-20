Співачка Настя Каменських поділилася кадрами зустрічі з дітьми у лікарні, але українці назвали це піаром.

Українська співачка Настя Каменських із лютого перебувала за кордоном зі своїм чоловіком репером Потапом. Декілька днів тому вокалістка повернулася в Україну, але без чоловіка, і відразу почала робити добрі справи.

Настя Каменських відвідала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві та поспілкувалася з маленькими пацієнтами. Також вона зізналася, що отримала подарунки від дітей.

В останньому пості в Instagram зірка розповіла, що абсолютно кожна дитина торкнулася не до глибини душі своєю мужністю та силою. Багато пацієнтів знали Настю за її піснями, тому радо пропонували їй співати українські пісні разом із ними. Каменських не могла відмовити маленьким героям і із задоволенням виконала "Червону калину" разом із дітьми.

Вчинок співачки торкнувся українців до сліз.

«Яка ви молодець що приїхали до діток? Ми вас дуже любимо»,

«Чому так боляче дивитися»,

«Будь з тобою»,

«Неможливо читати і не плакати. Як болить серце.», - пишуть у мережі.

Але знайшлися й такі, хто розкритикував Каменських за показуху, і запитав, де ховається її чоловік.

«Знаю багато простих людей, які відвідують такі міста постійно і не роблять із цього фото-сесію та показуху «яка я великодушна»,

«Анастасія молодець, а що з Потапом, він у якихось секретних військах служить?))»,

«Прокинулася… не минуло й півроку»,

«Один суцільний піар, що вже прибула з курортів Іспанії час і попіаритися», - коментують у мережі.

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