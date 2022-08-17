Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем Потапом поселилась за границей. Часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото и сообщила, что скоро заканчивается лето, и раздраконила этим некоторых фолловеров.

На новой фотографии Настя запечатлена на прогулке на природе в пасмурный день, за ее спиной видно тяжелые дождевые тучи, и судя по растрепанным волосам, там сильный ветер. Перед камерой певица появилась в широкой светлой куртке, в которую начала укутываться, спасаясь от ветра. Ее пышные кудри распущены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Каменских написала: "Скоро уже закончится лето, а хотелось бы, чтобы война". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото знаменитости: "Так хочется, чтобы так и было, и война закончилась", "У нас нет лета, у нас до сих пор февраль. Возможно у вас лето", "Это точно", "Мирного неба Украине", "Обожаю Настю. Ты мой кумир", "А она закончится с нашей победой!", "Эх, лета, как и не было", "Тебе очень подходит украинский язык", "Желаю скорейшего завершения всего этого кошмара, мира и благополучия в дома украинцев".

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