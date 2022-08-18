Украинская певица Настя Каменских только вернулась домой в Украину, и продолжает удивлять не только песнями, но еще и поведением.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем сбежала из страны в Испанию, совсем недавно вернулась. Причем артистку уже давно критиковали за отмалчивание и отсутствие сутпруга в Украине, пока другие звезды не только никуда не уезжали, но еще и ушли служить.

Сама Каменских уже в Киеве и продолжает хвастаться различными роликами с близкими, как проводит тут время. При этом не забывает она хвататься своей песней, которую написала с Потапом. Критика и здесь не заставила себя ждать, ведь многие рассмотрели в композиции плагиат.

В этот раз под роликом с мамой артистку ждала довольно бурная реакция:

«очень похожи 💙💛; не, Настя ...уже не заходит; Дома у мамы на кухне так хорошо 🥰; Красавицы, поздравляем дома🥰; Испанские певицы!!!🥲🥲🥲; дома? вы вернулись в Украину?; Такие классные🥰; а где же муженек? Все комменты не удалить; Очень мило 🥰; Браво!!! И мы хотим к мамам и мужьям».

Также на своей странице в Instagram артистка показала, куда отправилась сразу после возвращения в Киев.

Как оказалось, Настя стала гостье студии "Сніданку на 1+1". На новых фотографиях она позирует в компании ведущих утреннего шоу.

Напомним, "Алинка, мы так скучаем": Гросу после долгой паузы вышла на связь и заинтриговала премьерой.

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