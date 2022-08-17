Популярная украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула), которая много лет была женой исполнителя Дзидзьо (Михаил Хома), часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото из родного города Львова, а в подписки к нему поделилась трогательным воспоминанием из своего детства.

На новой фотографии Ярослава запечатлена в красиво локации в центре Львова, она стоит на террасе кафе и изящно позирует фотографу. Перед камерой певица появилась в стильно образе – бежевых брюках и темной блузке, а в руках держит небольшую сумочку. Ее роскошные длинные волосы распущены, а на лице яркий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации SLAVIA написала: "Я родилась в центре Львова. В детстве, гуляя с мамой за ручку по узким улочкам родного города, я искренне удивлялась, и спрашивала, как мама находит дорогу домой?! Мама отвечала, что, когда вырасту, тоже буду знать дорогу домой". А поклонники тут же принялись комментировать новое фото певицы: "Фото огонь", "Красавица", "Красотка", "Все дороги ведут домой", "Слава Украине", "Какая ты красивая", "Львов неповторимый", "Красавица".

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