Певица Настя Каменских поделилась кадрами встречи с детьми в больнице, но украинцы назвали это пиаром.

Украинская певица Настя Каменских с февраля находилась за границей со своим мужем рэпером Потапом. Несклько дней назад вокалистка вернулась в Украину, но без супруга, и сразу принялась делать добрые дела.

Настя Каменских посетила детскую больницу "Охматдет" в Киеве и пообщалась с маленькими пациентами. Также она призналась, что получила подарки от детей.

В последнем посте в Instagram звезда рассказала, что абсолютно каждый ребенок тронул не до глубины души своим мужеством и силой. Многие пациенты знали Настю по ее песням, потому с радостью предлагали ей петь украинские песни вместе с ними. Каменских не могла отказать маленьким героям и с удовольствием исполнила "Червону калину" вместе с детьми.

Поступок певицы тронул украинцев до слез.

«Какая вы молодец что приехали к деткам🔥Мы вас очень любим»,

«Почему так больно смотреть»,

«Боже до слез»,

«Невозможно читать, и не плакать. Как болит сердце.», - пишут в сети.

Но нашлись и такие, кто раскритиковал Каменских за показуху, а также спросил, где скрывается ее супруг.

«Знаю много простых людей, которые посещают такие города постоянно и не делают из этого фото-сессию и показуху «какая я великодушна»,

«Анастасия молодец , а что с Потапом, он в каких-то секретных войсках служит ?))»,

«Проснулась, не прошло и полгода»,

«Один сплошной пиар,уже прибыла с курортов Испании время и попиариться», - комментируют в сети.

Напомним, Каменских в компании мамы похвасталась новой песней и разочаровала украинцев

Как сообщала Politeka, "Все дороги ведут домой": экс-жена Дзидзьо SLAVIA показала себя в родном городе

Также Politeka писала, что "У нас нет лета": Каменских раздраконила украинцев новым фото из-за границы