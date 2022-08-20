Украинская певица Настя Каменских с февраля находилась за границей со своим мужем рэпером Потапом. Несклько дней назад вокалистка вернулась в Украину, но без супруга, и сразу принялась делать добрые дела.
Настя Каменских посетила детскую больницу "Охматдет" в Киеве и пообщалась с маленькими пациентами. Также она призналась, что получила подарки от детей.
В последнем посте в Instagram звезда рассказала, что абсолютно каждый ребенок тронул не до глубины души своим мужеством и силой. Многие пациенты знали Настю по ее песням, потому с радостью предлагали ей петь украинские песни вместе с ними. Каменских не могла отказать маленьким героям и с удовольствием исполнила "Червону калину" вместе с детьми.
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Поступок певицы тронул украинцев до слез.
«Какая вы молодец что приехали к деткам🔥Мы вас очень любим»,
«Почему так больно смотреть»,
«Боже до слез»,
«Невозможно читать, и не плакать. Как болит сердце.», - пишут в сети.
Но нашлись и такие, кто раскритиковал Каменских за показуху, а также спросил, где скрывается ее супруг.
«Знаю много простых людей, которые посещают такие города постоянно и не делают из этого фото-сессию и показуху «какая я великодушна»,
«Анастасия молодец , а что с Потапом, он в каких-то секретных войсках служит ?))»,
«Проснулась, не прошло и полгода»,
«Один сплошной пиар,уже прибыла с курортов Испании время и попиариться», - комментируют в сети.
Напомним, Каменских в компании мамы похвасталась новой песней и разочаровала украинцев
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