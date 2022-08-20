На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділився незвичайним рецептом.
"Нещодавно, куштуючи неймовірно молоду і соковиту кукурудзу, вирішив зробити з неї особливі оладки. Чому я раніше на сніданок такого не їв? Це ж так смачно!", — розповів Ярославський.
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Для приготування оладок беремо:
🔹 3 качани молодої кукурудзи;
🔹 2 маленьких яйця;
🔹 70 г борошна;
🔹 сіль до смаку.
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Спочатку Володимир очистив качани, розрізав їх навпіл поперек, а далі ножем зрізав зернята (у нього вийшло 420 г кукурудзи).
"До речі, не бійтесь зрізати їх, навіть якщо зріжете мало. Можна ще раз пройтись, бо потім зернята я трохи подрібнюю блендером, але не до стану каші! Додаю яйця, борошно, сіль та добре перемішую. Смажу на пательні на середньому вогні з обох сторін до рум'яності. А потім ще раз прогріваю з кожного боку — просто на пательні", — пояснює зірка "Майстер Шеф".
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Маса спочатку виходить дуже ніжна, тому перший раз варто перевертати оладки дуже обережно, а далі вони стають досить щільні, але дуже соковиті та смачні. Аби додати пікантності, страву шеф-кухар вирішив подавати з гостреньким гуакамоле.
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"Дуже смачно подавати такі оладки гарячими на сніданок разом з яйцем пашот або з лососем. Також можна додати в суміш зелений гострий перець. Він середньої гостроти та ароматний, тому придасть особливої пікантності страві", — наголосив Ярославський.
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