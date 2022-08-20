На своей странице в Instagram шеф-повар поделился необычным рецептом.
"Недавно, вкушая невероятно молодую и сочную кукурузу, решил сделать из нее особые оладьи. Почему я раньше на завтрак такого не ел? Это же так вкусно!", - рассказал Ярославский.
⠀
Для приготовления оладий берем:
🔹 3 кочана молодой кукурузы;
🔹 2 маленьких яйца;
🔹 70 г муки;
🔹 соль по вкусу.
⠀
Сначала Владимир очистил кочаны, разрезал их пополам поперек, а дальше ножом срезал зернышки (у него получилось 420 г кукурузы).
"Кстати, не бойтесь срезать их, даже если срежете мало. Можно еще раз пройтись, потому что потом зерна я немного измельчаю блендером, но не до состояния каши! Добавляю яйца, муку, соль и хорошо перемешиваю. Жарю на сковороде на среднем огне с обеих сторон до румяности. А потом еще раз прогреваю с каждой стороны — прямо на сковороде", — объясняет звезда "Мастер Шеф".
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Пономарева восхитил танец украинского защитника без ноги и с флагом: «Так держать, Богдан!»
Это повод для радости: стало известно о грандиозном проиграше путина в Украине и на Западе
Звезда "Танців з зірками" Шоптенко легла на спину партнерши посреди улицы: "Так мы наглядно показываем"
Танкович из "Дизель шоу" вернулся в свой дом и увидел, что россияне вынесли с собой: "Пытались стать ближе к 21 веку"
Масса сначала получается очень нежная, поэтому первый раз следует переворачивать оладьи очень осторожно, а дальше они становятся достаточно плотными, но очень сочными и вкусными. Чтобы добавить пикантности, блюдо шеф-повар решил подавать с остреньким гуакамоле.
⠀
"Очень вкусно подавать такие оладьи горячими на завтрак вместе с яйцом пашот или с лососем. Также можно добавить в смесь зеленый острый перец. Он средней остроты и ароматный, поэтому придаст особую пикантность блюду", - подчеркнул Ярославский.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.
Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.