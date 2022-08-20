На своей странице в Instagram шеф-повар поделился необычным рецептом.

"Недавно, вкушая невероятно молодую и сочную кукурузу, решил сделать из нее особые оладьи. Почему я раньше на завтрак такого не ел? Это же так вкусно!", - рассказал Ярославский.

⠀

Для приготовления оладий берем:

🔹 3 кочана молодой кукурузы;

🔹 2 маленьких яйца;

🔹 70 г муки;

🔹 соль по вкусу.

⠀

Сначала Владимир очистил кочаны, разрезал их пополам поперек, а дальше ножом срезал зернышки (у него получилось 420 г кукурузы).

"Кстати, не бойтесь срезать их, даже если срежете мало. Можно еще раз пройтись, потому что потом зерна я немного измельчаю блендером, но не до состояния каши! Добавляю яйца, муку, соль и хорошо перемешиваю. Жарю на сковороде на среднем огне с обеих сторон до румяности. А потом еще раз прогреваю с каждой стороны — прямо на сковороде", — объясняет звезда "Мастер Шеф".

Масса сначала получается очень нежная, поэтому первый раз следует переворачивать оладьи очень осторожно, а дальше они становятся достаточно плотными, но очень сочными и вкусными. Чтобы добавить пикантности, блюдо шеф-повар решил подавать с остреньким гуакамоле.

⠀

"Очень вкусно подавать такие оладьи горячими на завтрак вместе с яйцом пашот или с лососем. Также можно добавить в смесь зеленый острый перец. Он средней остроты и ароматный, поэтому придаст особую пикантность блюду", - подчеркнул Ярославский.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.