Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі та розповідає про себе. Вона також ділиться інформацією про особисте життя і любить поговорити про сім'ю та якісь особисті питання.

Сьогодні, 20 серпня, мама Ганни Саліванчук святкує день народження. З цього приводу артистка вирішила згадати свою посаду з минулого року і знову показала її в Інстаграм.

"Мати! Ми мало разом фотографуємось, зазвичай ти мене чи я тебе з дітьми. Незважаючи на те, що я вже маю двох прекрасних синів, але все одно до кінця не розумію, що таке бути дочкою мамою!

Для мене мама – це все. Думаю, що більшість теж! Мама – моя найкраща подруга, мій учитель, психолог, критик, помічниця у всьому! Тепер, коли я вже двічі мама, точно знаю, що зроблю все, щоб мої дітки були найщасливішими, як це робила все своє життя моя матуся – Любов Михайлівно! – висловилася Ганна.

Також вона заявила про нестачу своєї мами. Заради неї з братом вона пожертвувала своєю кар'єрою, здоров'ям та молодістю, що на думку Анни, було великою помилкою!

«Звичайно ми з братом вдячні за таке безцінне кохання, але в першу чергу жінка повинна залишатися жінкою, а вже потім мамою, дружиною та господинею. Моя рідна матуся! ❤️ Сьогодні цей день тільки для тебе. Хочу, щоб ти завжди пам'ятала, для мене завжди будеш найкраща і найкраща!».

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.

Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" продемонструвала свою форму та дала українцям пораду

А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал-95" поскаржилася на здоров'я після тренування