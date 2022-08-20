Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети и рассказывает о себе. Она также делится информацией о личной жизни и любит поговорить о семье и каких-то личных вопросах.

Сегодня, 20-го августа, мама Анны Саливанчук празднует день рождения. По этому поводу артистка решила вспомнить свой пост из прошлого года и снова показала его в Инстаграм.

«Мама! Мы мало вместе фотографируемся, обычно ты меня или я тебя с детьми. Несмотря на то, что я уже иметь двух прекрасных сыновей, но все равно до конца не понимаю, что такое быть дочерью мамой!

Для меня мама – это все. Думаю, что у большинства тоже! Мама – моя лучшая подруга, мой учитель, психолог, критик, помощница во всем! Теперь, когда я уже дважды мама, точно знаю, что сделаю все, чтобы мои детки были самыми счастливыми, как это делала всю свою жизнь моя мамочка - Любовь Михайловна!» - высказалась Анна.

Также она заявила о недостатке своей мамы. Ради нее с братом она пожертвовала своей карьерой, здоровьем и молодостью, что по мнению Анны, было большой ошибкой!

«Конечно мы с братом благодарны за такую ​​бесценную любовь, но в первую очередь женщина должна оставаться женщиной, а уже потом мамой, женой и хозяйкой. Моя родная мамочка! ❤️ Сегодня этот день только для тебя. Хочу, чтобы ты всегда помнила, для меня всегда будешь самая прекрасная и самая лучшая!».

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