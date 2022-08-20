Переможниця одного із сезонів "Холостяка" Ганна Богдан вирішила показати в Інстаграм, чим зараз займається у вихідні.

Як пише Politeka.net , Анна Богдан є відомим блогером на просторах мережі Інстаграм, яка після свого розлучення та потім участі на шоу "Холостяк" змогла запам'ятатися українцям. Нерідко Ганну критикували за її поведінку та висловлювання.

Після проекту вона близько року зустрічалася з головою героя "Холостяка", проте нещодавно заявила, що розійшлася з ним і не хоче розкривати жодних деталей про особисте життя. Вона змінила зачіску і помітила, що задоволена змінами.

Анна після подорожі повернулася додому і тепер активно показує, чим займається.

«Вивчення англійської мови стало більш важливим у цей час, адже тоді можна вільно почуватися закордоном або навіть просто подивитися улюблений фільм, не розшукуючи його з перекладом, чи згодні?» – поцікавилася Ганна.

"Зробила собі невелике татуювання" - з інтригою написала Ганна та показала підтягнуту фігуру. У цьому вона стала показувати тату прямо.

Раніше Ганна вже розповіла про те, що одного разу за 6 місяців схудла на 16 кг, і дала поради, як це зробити правильно.

"Як схуднути? Ой, дівчатка, це, напевно, одне з найбільш поставлених питань у гугле. 1. Правильне харчування. Ніяких дієт. 2. Виключити солодке. 3. Пити воду. Багато. 4. Тренування та спорт. 5. Любити себе і своє тіло!Дівчата, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути!».

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан змінила імідж після розриву із Заливаком

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животом.