Победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан решила показать в Инстаграм, чем сейчас занимается на выходных.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах сети Инстаграм, которая после своего развода и затем участия на шоу "Холостяк" смогла запомниться украинцам. Нередко Анну критиковали за ее поведение и высказывания.

После проекта она около года встречалась с главым героем "Холостяка", однако недавно заявила, что разошлась с ним и не хочет раскрывать никаких деталей о личной жизни. Она сменила прическу и подметила, что довольна переменами.

Анна после путешествия также вернулась домой и теперь активно показывает, чем занимается.

«Изучение английского языка стало более важным в это время, ведь тогда можно свободно чувствовать себя заграницей или даже просто посмотреть любимый фильм, не разыскивая его с переводом, согласны?» - поинтересовалась Анна.

"Сделала себе небольшую татуировку" - с интригой написала Анна и показала подтянутую фигуру. При этом она не стала показывать тату прямо.

Ранее Анна уже рассказала о том, что однажды за 6 месяцев похудела на 16 кг, и дала советы, как это сделать правильно.

"Как похудеть? Ой, девочки, это, наверное, один из самых задаваемых вопросов в гугле. 1. Правильное питание. Никаких диет. 2. Исключить сладкое. 3. Пить воду. Много. 4. Тренировки и спорт. 5. Любить себя и свое тело! Девочки, будут и срывы, и слезы, и желание все бросить!».

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