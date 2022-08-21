Телеведуча Леся Нікітюк, а також співачка-початківець, жорстко пройшлася росіянами, назвавши їм «пропащим народом».

Леся Нікітюк одна із тих, хто продовжує відстоювати Україну на інформаційному фронті.

У себе в Інстаграм артистка красномовно порівняла українців та росіян, показавши якась прірва між народами.

"В Україні коли народжується дитина, батьки садять калину

На расєє коли їх дитина гине в Україні батьки купують ладу калину🤷‍♂️ ви пропащі... ", - зазначила вона.

Свої думки Леся Нікітюк проілюструвала знімком, на якому позує біля куща калини у білій сорочці.

Україною похвалили знаменитість за точні слова.

"Хіба вони мають культуру?" коли замість того, щоб каналізацію вдома провести, вони йдуть вбивати людей 😔 Ми українці найкрасивіші, незламні та сильні!",

"У Росії - повний провал 😮",

"Правда реального життя 😢",

"Як же точно сказано ❤️ Леся Іванівна, золоті слова ❤️",

"Дуже промовисте порівняння, відразу зрозуміло, що між нашими народами пропасти!,

"Лесю, браво! 👏💙💛 Раніше ваша персона асоціювалася з гумором та шоу, сьогодні – ви приклад мудрості, співчуття, допомоги!



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