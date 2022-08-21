Леся Нікітюк одна із тих, хто продовжує відстоювати Україну на інформаційному фронті.
У себе в Інстаграм артистка красномовно порівняла українців та росіян, показавши якась прірва між народами.
"В Україні коли народжується дитина, батьки садять калину
На расєє коли їх дитина гине в Україні батьки купують ладу калину🤷♂️ ви пропащі... ", - зазначила вона.
Свої думки Леся Нікітюк проілюструвала знімком, на якому позує біля куща калини у білій сорочці.
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Україною похвалили знаменитість за точні слова.
"Хіба вони мають культуру?" коли замість того, щоб каналізацію вдома провести, вони йдуть вбивати людей 😔 Ми українці найкрасивіші, незламні та сильні!",
"У Росії - повний провал 😮",
"Правда реального життя 😢",
"Як же точно сказано ❤️ Леся Іванівна, золоті слова ❤️",
"Дуже промовисте порівняння, відразу зрозуміло, що між нашими народами пропасти!,
"Лесю, браво! 👏💙💛 Раніше ваша персона асоціювалася з гумором та шоу, сьогодні – ви приклад мудрості, співчуття, допомоги!
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А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк у нескромному вигляді показала, як опинилася у лазні.
Також Politeka писала, що Нікітюк зацікавилася розлученням Віталія Кличка