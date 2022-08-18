Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая с начала войны перебралась жить к родителям в Хмельницкий и обустроила в родном городе приют для переселенцев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила в сторис нескромные кадры, и призналась, что ее послали.

Так, в первой сторис Леся не стала выкладывать фото, оставила лишь надпись на темном фоне: "Меня сегодня послали в…". И уже во второй сторис телеведущая призналась куда именно – в баню. Собственно, свою сторис Никитюк сопроводила фотографией, видимо, из той самой бани.

На снимке Леся снимает себя на телефон в темной комнате с каменным полом и деревянными стенами. Перед камерой она появилась в белом белье – трусиках и коротеньком топе, который едва прикрывает прелести. Надо сказать, что этот нескромный наряд только подчеркнул стройную фигуру Никитюк. А вот ее лица на снимке почти не видно, только черная кепка на голове и распущенные волосы.

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