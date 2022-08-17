Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационніми войсками и даже открыла была Прихисток для беженцев из зоны боевых действий, где помогали украинцам, которые бежали от ужасов войны. А недавно Никитюк сообщила, что закрывает проект, но при этом продолжит помогать нескольким семьям. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Леся обратилась к украинкам, заинтересовавшись разводом Виталия Кличко.

"Девчата... А вы же написали Виталию Кличко в Директ:

- Ну что там?", - написала Леся и предложила ответить "Да" или "Нет".

Стоит отметить, на днях стало известно об официальном разводе Виталия Кличко. В интервью мер Киева признался, что он с супругой уже давно живет в разных странах и они решили поставить точку в отношениях.

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