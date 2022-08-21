Леся Никитюк одна из тех, кто продолжает отстаивать Украину на информационном фронте.
У себя в Инстаграм артистка красноречиво сравнила украинцев и россиян, показав какая пропасть между народами.
"В Украине когда рождается ребенок, родители сажают калину В России когда их ребенок погибает в Украине родители покупают порядок калину🤷♂️ вы пропащие..", - отметила она.
Свои мысли Леся Никитюк проэллюстрировала снимком, на котором позирует возле куста калины в белой рубашке.
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Украины похвалили знаменитость за точные слова.
"Разве у них есть культура?" когда вместо того чтобы канализацию дома провести, они идут убивать людей 😔 Мы украинцы самые красивые, несгибаемые и сильные!",
"В России - полный провал😮",
"Правда реальной жизни😢",
"Как же точно сказано❤️ Леся Ивановна, золотые слова ❤️",
"Очень красноречивое сравнение, сразу понятно, что между нашими народами пропасть!,
"Лесю, браво! 👏💙💛 Раньше ваша персона ассоциировалась с юмором и шоу, сегодня – вы пример мудрости, сострадания, помощи!👍🏻🙏😊 Спасибо маме Кэт за такую замечательную дочку💐", - пишу в комментариях.
Напомним, Никитюк и Jerry Heil записали веселый хит о зареванной россиянке, видео
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