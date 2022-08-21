Телеведущая Леся Никитюк, а также начинающая певица, жестко прошлась по россиянам, назвав им «пропащим народом».

Леся Никитюк одна из тех, кто продолжает отстаивать Украину на информационном фронте.

У себя в Инстаграм артистка красноречиво сравнила украинцев и россиян, показав какая пропасть между народами.

"В Украине когда рождается ребенок, родители сажают калину В России когда их ребенок погибает в Украине родители покупают порядок калину🤷‍♂️ вы пропащие..", - отметила она.

Свои мысли Леся Никитюк проэллюстрировала снимком, на котором позирует возле куста калины в белой рубашке.

Украины похвалили знаменитость за точные слова.

"Разве у них есть культура?" когда вместо того чтобы канализацию дома провести, они идут убивать людей 😔 Мы украинцы самые красивые, несгибаемые и сильные!",

"В России - полный провал😮",

"Правда реальной жизни😢",

"Как же точно сказано❤️ Леся Ивановна, золотые слова ❤️",

"Очень красноречивое сравнение, сразу понятно, что между нашими народами пропасть!,

"Лесю, браво! 👏💙💛 Раньше ваша персона ассоциировалась с юмором и шоу, сегодня – вы пример мудрости, сострадания, помощи!👍🏻🙏😊 Спасибо маме Кэт за такую ​​замечательную дочку💐", - пишу в комментариях.



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