На своїй сторінці в Instagram 50-річний шеф-кухар колумбійського походження розмістив відео, на якому показав процес приготування незвичайної версії популярного літнього супу.

"Сталося так, що мої відносини з класичною окрошкою, ну як це сказати…не вдалися 😅Але освіжаючі супи — то окрема любов, тому я створив свій рецепт окрошки", — пише Хіменес Браво.

Для окрошки за рецептом Ектора потрібні такі ігредієнти:

• Нут консервований — 50 грам

• Кріп — 10 грам

• Петрушка — 15 грам

• Базилік — 10 грам

• М’ята — 10 грам

• Цибуля зелена — 15 грам

• Зіра — 5 грам

• Сіль та перець

• Айран — 200 мл

"Кожен з цих інгрідієнтів — мій улюблений, а у поєднанні виходить щось неймовірне 😍Якщо полюбляєте м’ясо — можете додати варену курку", — додав Хіменес-Браво.

Процес приготування максимально простий: зірка "Майстер Шеф" подрібнив зелень та цибулю, тоненько порізав огірок, додав косервований нут, спеції, а потім усе залив айраном.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.