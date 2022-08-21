На своїй сторінці в Instagram 50-річний шеф-кухар колумбійського походження розмістив відео, на якому показав процес приготування незвичайної версії популярного літнього супу.
"Сталося так, що мої відносини з класичною окрошкою, ну як це сказати…не вдалися 😅Але освіжаючі супи — то окрема любов, тому я створив свій рецепт окрошки", — пише Хіменес Браво.
Для окрошки за рецептом Ектора потрібні такі ігредієнти:
• Нут консервований — 50 грам
• Кріп — 10 грам
• Петрушка — 15 грам
• Базилік — 10 грам
• М’ята — 10 грам
• Цибуля зелена — 15 грам
• Зіра — 5 грам
• Сіль та перець
• Айран — 200 мл
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"Кожен з цих інгрідієнтів — мій улюблений, а у поєднанні виходить щось неймовірне 😍Якщо полюбляєте м’ясо — можете додати варену курку", — додав Хіменес-Браво.
Процес приготування максимально простий: зірка "Майстер Шеф" подрібнив зелень та цибулю, тоненько порізав огірок, додав косервований нут, спеції, а потім усе залив айраном.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.