На своей странице в Instagram 50-летний шеф-повар колумбийского происхождения разместил видео, на котором показал процесс приготовления необычной версии популярного летнего супа.
"Случилось так, что мои отношения с классической окрошкой, ну как это сказать…не удались 😅Но освежающие супы - это отдельная любовь, поэтому я создал свой рецепт окрошки", - пишет Хименес Браво.
Для окрошки по рецепту Эктора нужны следующие ингредиенты:
• Нут консервированный – 50 грамм
• Укроп – 10 грамм
• Петрушка – 15 грамм
• Базилик – 10 грамм
• Мята – 10 грамм
• Лук зеленый – 15 грамм
• Зира – 5 грамм
• Соль и перец
• Айран – 200 мл
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"Каждый из этих ингридиентов - мой любимый, а в сочетании получается что-то невероятное 😍Если любите мясо - можете добавить вареную курицу", - добавил Хименес-Браво.
Процесс приготовления максимально прост: звезда "Мастер Шеф" измельчил зелень и лук, тоненько порезал огурец, добавил консервированный нут, специи, а затем все залил айраном.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.