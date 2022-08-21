На своей странице в Instagram 50-летний шеф-повар колумбийского происхождения разместил видео, на котором показал процесс приготовления необычной версии популярного летнего супа.

"Случилось так, что мои отношения с классической окрошкой, ну как это сказать…не удались 😅Но освежающие супы - это отдельная любовь, поэтому я создал свой рецепт окрошки", - пишет Хименес Браво.

Для окрошки по рецепту Эктора нужны следующие ингредиенты:

• Нут консервированный – 50 грамм

• Укроп – 10 грамм

• Петрушка – 15 грамм

• Базилик – 10 грамм

• Мята – 10 грамм

• Лук зеленый – 15 грамм

• Зира – 5 грамм

• Соль и перец

• Айран – 200 мл

"Каждый из этих ингридиентов - мой любимый, а в сочетании получается что-то невероятное 😍Если любите мясо - можете добавить вареную курицу", - добавил Хименес-Браво.

Процесс приготовления максимально прост: звезда "Мастер Шеф" измельчил зелень и лук, тоненько порезал огурец, добавил консервированный нут, специи, а затем все залил айраном.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.