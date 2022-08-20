Актриса Ольга Сумська, старша дочка якої з чоловіком та дітьми залишилася жити в Москві та не зробила жодної заяви щодо повномасштабної війни рф проти України, звернулася до українців з новою порадою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 55-річна зірка показала, як заварює кукурудзяні рильця та розповіла про їхню користь для здоров'.

"Рильця з 🌽!Незамінне для діточок і дорослих з проблемами травлення!Засушуйте і заварюйте,як чай!Пийте по пів-стакана натщесерце!Діткам по чверть склянки…☝🏻Також для печінки дуже корисні!", — поділилася Сумська.

Шанувальники в коментарях розділилися: хтось дякує Ользі за корисну пораду та ділиться своїм досвідом вживання такого відвару, інші нагадують про протипоказання та застерігають від їх використання без консультації з лікарем, а дехто просто жартує про схожість рилець з волоссям артистки.

"Дуже надихаєте своїми знаннями і вмінням бути гарною господинею ❤️";

"Кукурудзяні рильця - це жовчогінний засіб, тому їх можна приймати тільки за призначенням лікаря, особливо дітям";

"У кого є тромбофлебіт має протипоказання! А дітям взагалі без лікаря трави не можна приймати!";

"При жовчокам‘яній хворобі рильця не можна приймати";

"Я думав, це волосся Олі";

"Ніколи не знала про це!"

"Це ще й смачно", — пишуть українці.

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