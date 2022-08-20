Цього разу на своїй сторінці в Instagram 55-річна зірка показала, як заварює кукурудзяні рильця та розповіла про їхню користь для здоров'.
"Рильця з 🌽!Незамінне для діточок і дорослих з проблемами травлення!Засушуйте і заварюйте,як чай!Пийте по пів-стакана натщесерце!Діткам по чверть склянки…☝🏻Також для печінки дуже корисні!", — поділилася Сумська.
Шанувальники в коментарях розділилися: хтось дякує Ользі за корисну пораду та ділиться своїм досвідом вживання такого відвару, інші нагадують про протипоказання та застерігають від їх використання без консультації з лікарем, а дехто просто жартує про схожість рилець з волоссям артистки.
"Дуже надихаєте своїми знаннями і вмінням бути гарною господинею ❤️";
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"Кукурудзяні рильця - це жовчогінний засіб, тому їх можна приймати тільки за призначенням лікаря, особливо дітям";
"У кого є тромбофлебіт має протипоказання! А дітям взагалі без лікаря трави не можна приймати!";
"При жовчокам‘яній хворобі рильця не можна приймати";
"Я думав, це волосся Олі";
"Ніколи не знала про це!"
"Це ще й смачно", — пишуть українці.
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