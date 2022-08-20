Актриса Ольга Сумская, старшая дочь которой с мужем и детьми осталась жить в Москве и не сделала никакого заявления о полномасштабной войне рф против Украины, обратилась к украинцам с новым советом.

В этот раз на своей странице в Instagram 55-летняя звезда показала, как заваривает кукурузные рыльца и рассказала об их пользе для здоровья.

"Рыльца из 🌽! Незаменимо для детишек и взрослых с проблемами пищеварения! Засушивайте и заваривайте, как чай! Пейте по полстакана натощак! Детям по четверть стакана…☝🏻 Также для печени очень полезны!", — поделилась Сумская.

Поклонники в комментариях разделились: кто-то благодарит Ольгу за полезный совет и делится своим опытом употребления такого отвара, другие напоминают о противопоказаниях и предостерегают от их использования без консультации с врачом, а некоторые просто шутят о сходстве рылец с волосами артистки.

"Очень вдохновляете своими знаниями и умением быть хорошей хозяйкой ❤️";

"Кукурузные рыльца – это желчегонное средство, поэтому их можно принимать только по назначению врача, особенно детям";

"У кого есть тромбофлебит имеет противопоказания! А детям вообще без врача травы нельзя принимать!";

"При желчекаменной болезни рыльца нельзя принимать";

"Я думал, это волосы Оли";

"Никогда не знала об этом!"

"Это еще и вкусно", - пишут украинцы.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

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