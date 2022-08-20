В этот раз на своей странице в Instagram 55-летняя звезда показала, как заваривает кукурузные рыльца и рассказала об их пользе для здоровья.
"Рыльца из 🌽! Незаменимо для детишек и взрослых с проблемами пищеварения! Засушивайте и заваривайте, как чай! Пейте по полстакана натощак! Детям по четверть стакана…☝🏻 Также для печени очень полезны!", — поделилась Сумская.
Поклонники в комментариях разделились: кто-то благодарит Ольгу за полезный совет и делится своим опытом употребления такого отвара, другие напоминают о противопоказаниях и предостерегают от их использования без консультации с врачом, а некоторые просто шутят о сходстве рылец с волосами артистки.
"Очень вдохновляете своими знаниями и умением быть хорошей хозяйкой ❤️";
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"Кукурузные рыльца – это желчегонное средство, поэтому их можно принимать только по назначению врача, особенно детям";
"У кого есть тромбофлебит имеет противопоказания! А детям вообще без врача травы нельзя принимать!";
"При желчекаменной болезни рыльца нельзя принимать";
"Я думал, это волосы Оли";
"Никогда не знала об этом!"
"Это еще и вкусно", - пишут украинцы.
Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.
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