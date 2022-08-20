20 серпня шоумен грає весілля зі своєю коханою, з якою він зустрічався ще до проекту «Холостячка».

У сторіс Instagram Рибак зобразив свою останню холостяцьку вечерю, а також показав кадри із салону автомобіля.

Андрій сидить за кермом у простому одязі та слухає весільні пісні.

«Настроююсь на свято», - повідомив шоумен.

Також він показав коробку від обручки.

"Вам першим показую", - зазначив наречений.

Зазначимо, що жодних кадрів із весільної церемонії на сторінці Андрія Рибака наразі немає.

Наречену Андрія звуть Аліна.

Раніше вона розповіла, що за кілька місяців до війни почала натякати коханому на те, що хоче якнайшвидше вийти за нього заміж. Обранка Рибалки мріяла про романтичну пропозицію в Парижі і Андрій готовий був здійснити її мрію, але побачення довелося відкласти до закінчення війни. Пропозиція руки і серця була спонтанною та нестандартною.

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