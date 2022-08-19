На любовном фронте экс-участика первого сезона «Холостячка» Андрея Рыбака все сложилось как нельзя лучше. Еще до проекта молодой человек познакомился с девушкой Алиной, а теперь объявил о свадьбе с ней. Роспись запланирована на 20 августа.
Девушка Андрея Алина рассказала, что за несколько месяцев до войны стала намекать возлюбленному на то, что хочет поскорее выйти за него замуж. Избранница Рыбака мечтала о романтическом предложении в Париже и Андрей готов был осуществить ее мечту, но свидание пришлось отложить до окончания войны. Предложение руки и сердца было спонтанным и нестандартным.
За два дня до свадьбы на странице в Инстаграм Рыбак сообщил, что выбирает фотосессию и попросил фолловеров накидать ему вариантов.
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«Выбираю фотосессию на свадьбу! Классика с женихом на ладони ТОП!😂 Набрасывайте еще идей!», - написал он.
"Надо ещё типа невеста за пиджак держит свисающего мужа. Помню было популярно",
"Я с начала подумала, что это свадьба в россии, а другие фото - свадьба здорового человека 😀",
"После утверждения такой фотосессии главное, чтобы невеста не сбежала", - пишут в сети.
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