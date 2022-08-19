На любовном фронте экс-участика первого сезона «Холостячка» Андрея Рыбака все сложилось как нельзя лучше. Еще до проекта молодой человек познакомился с девушкой Алиной, а теперь объявил о свадьбе с ней. Роспись запланирована на 20 августа.

Андрей Рыбак

Девушка Андрея Алина рассказала, что за несколько месяцев до войны стала намекать возлюбленному на то, что хочет поскорее выйти за него замуж. Избранница Рыбака мечтала о романтическом предложении в Париже и Андрей готов был осуществить ее мечту, но свидание пришлось отложить до окончания войны. Предложение руки и сердца было спонтанным и нестандартным.

За два дня до свадьбы на странице в Инстаграм Рыбак сообщил, что выбирает фотосессию и попросил фолловеров накидать ему вариантов.

андрей рыбак, алина смирнова

Популярные статьи сейчас

"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно

"Не могу поверить": трагически оборвалась жизнь музыканта, который собирал деньги для украинцев, кадры

День Независимости во время войны: будет ли выходной, как будут работать банки и где создадут "цепь единства"

"Встреча с Путиным": в СМИ просочились детали внезапного визита Эрдогана к Зеленскому

Победительница "Холостяка" Богдан в дерзком образе похвасталась новеньким тату: "Сделала себе небольшую"
Показать еще

«Выбираю фотосессию на свадьбу! Классика с женихом на ладони ТОП!😂 Набрасывайте еще идей!», - написал он.

"Надо ещё типа невеста за пиджак держит свисающего мужа. Помню было популярно",

"Я с начала подумала, что это свадьба в россии, а другие фото - свадьба здорового человека 😀",

"После утверждения такой фотосессии главное, чтобы невеста не сбежала", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, друг Эллерта Рыбак показал себя в юности, сделав признание: "Тогда этот парниша думал..."

Также, "Другой человек": Эллерт с новыми зубами впечатлил преображением, как стал выглядеть победитель "Холостячки"

Politeka рассказывала, экс-участник "Холостячки" Рыбак после возвращения в Украину воссоединился с Эллертом: "Чудики вы..."