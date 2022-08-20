20 августа шоумен играет свадьбу со своей возлюбленной, с которой он встречался еще до проекта «Холостячка».

В сторис Instagram Рыбак запечатлел свой последний холостяцкий ужин, а также показал кадры из салона автомобиля.

Андрей сидит за рулем в простой одежде и слушает свадебные песни.

«Настраиваюсь на праздник», - сообщил шоумен.

Также он показал коробку от обручального кольца.

"Вам первым показываю", - отметил жених.

Отметим, что никаких кадров со свадебной церемонии на странице Андрея Рыбака пока нет.

Невесту Андрея зовут Алина.

Ранее она рассказала, что за несколько месяцев до войны стала намекать возлюбленному на то, что хочет поскорее выйти за него замуж. Избранница Рыбака мечтала о романтическом предложении в Париже и Андрей готов был осуществить ее мечту, но свидание пришлось отложить до окончания войны. Предложение руки и сердца было спонтанным и нестандартным.

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