Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість після початку війни виїхала з України та жила деякий час у Лондоні. А нещодавно Сопонару повернулася назад до України, повернувшись до гри у театрі та зйомок у проектах. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала фото. на якому позувала в одній футболці.

"Я не розумію, як це Марта Адамчук робить? Дякую тобі подруга, ти мене бачиш красивіша, ніж бачу себе я…", - написала Сопонару під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дітка", "Приголомшлива красуня", "Ірочка, обожнюю", "Подруга почула тебе", "Іриш, ти просто чудова", "Люблю тебе. Ти прекрасна. Обіймаю тебе, Ірина. І доброго дня", "А ми розуміємо , що Марта Адамчук може дякувати такій чудовій моделі. Така мініатюрна світленька Ірина Сопонару гарна і спокуслива. Це була б чудова холостячка".

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