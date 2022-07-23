Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч фанов. И актриса старается их не расстраивать, постоянно делясь новым контентом.

А в этот раз Ирина поделилась снимком, где была в белом наряде, сделав селфи крупным планом.

"Вот вам, чтобы вы не забывали, как я выгляжу", - написала Сопонару.

Фаны поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка, соскучилась за тобой", "Какая красивая", "Богиня", "Прекрасная женщина", "Ой, попробуй забыть такую красотку", "Красиво выглядишь", "Красавица Ирина, а Вам не нужно чудовище симпатичное?", "Девочка, ты такая стеснительная", "Маленькая волшебная принцесса наша украинская, так держать, красавица волшебная".

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