Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость после начала войны сбежала из Украины, прячась от бомб в Лондоне. Но недавно Ирина вернулась в Киев и возобновила свои выступления в театре. А недавно Сопонару намекнула, что в августе, возможно, снова начнет выходить "Женский квартал". Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз звезда записала обращение, лежа в постели.

"Привет, мои фолловеры. Я все еще болею, вот в кровати, наверное вы думаете: а что это ты такая накрашенная в кровати лежишь, Сопонару? Не слишком нарядно лежишь? А я вот что вам скажу, фолловеры: А женщина сделает все что угодно, чтобы почувствовать себя немножко лучше. Кстати, мои подруги вернулись на ютуб", - сказала Сопонару.

Стоит отметить, что Ирина Сопонару, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Актриса активно освещает события в Украине несмотря на блокировку Инстаграм.

Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару призналась, стоит ли ждать новых выпусков шоу

А еще Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" Сопонару решилась вернуться в Украину из Лондона

Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару в крошечных шортиках впечатлила не только ножками