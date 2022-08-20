Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость после начала войны выехала из Украины и жила некоторое время в Лондоне. А недавно Сопонару вернулась обратно в Украину, вернувшись к игре в театре и съемках в проектах. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала фото,. на котором позировала в одной футболке.

"Я не понимаю, как это Марта Адамчук делает? Спасибо тебе подруга, ты меня видишь красивее, чем вижу себя я…", - написала Сопонару под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Детка", "Потрясающая красавица", "Ирочка, обожаю", "Подруга услышала тебя", "Иришь, ты просто восхитительная", "Люблю тебя. Ты прекрасная. Обнимаю тебя, Ирина. И хорошего дня", "А мы понимаем, что Марта Адамчук может благодарить такую замечательную модель. Такая миниатюрная светленькая Ирина Сопонару красивая и соблазнительная. Это была бы отличная холостячка".

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