Як пише Politeka.net, Христіна Соловій - талановита співачка, яка підкорила серця мільйонів українців, тому може похвалитися великою армією шанувальників. Вона намагається постійно бути з ними на зв'язку та регулярно показує, що відбувається у її житті.

Як відомо, співачка вирушила до благодійного туру "Українська лють". Виступи заплановані у 14 містах України. Виручені кошти Христина обіцяє передати на потреби української армії.

Новою зупинкою співачки стала столиця України – Київ.

Перед концертом артистка розмістила нове селфі в Інстаграм. Вона позує в квітчастій блузці, з гарним укладанням та червоною помадою на губах.

«Українська лють зараз у столиці. Київські відьми злітаються на D12 о 17:00 », – повідомила вона.

Користувачі мережі наголосили, що співачці дуже йде новий образ.

"Вам дуже йде такий образ",

"Відьми вже збираються",

"Я в шоці, як можна бути найкращою у всьому, і голос, і зовнішність, і характер, найкраща 😍❤️🔥, дякую за підписи на 12 листівках", - пишуть у мережі.

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