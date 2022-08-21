Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - талантливая певица, которая покорила сердца миллионов украинцев, поэтому может похвастаться большой армией поклонников. Она старается постоянно быть с ними на связи и регулярно показывает, что происходит в ее жизни.

Как известно, певица отправилась в благотворительный тур "Украинская ярость". Выступления запланированы в 14 городах Украины. Вырученные средства Кристина обещает передать на нужды украинской армии.

Новой остановкой певицы стала столица Украины – Киев.

Перед концертом артистка разместила новое селфи у себя в Инстаграм. Она позирует в цветастой блузке, с красивой укладкой и красной помадой на губах.

«Украинская ярость сейчас в столице. Киевские ведьмы слетаются на D12 в 17:00», - сообщила она.

Пользоватеи сети отметили, что певице очень идет новый образ.

"Вам очень идет такой образ",

"Ведьмы уже собираются",

"Я в шоке, как можно быть лучшей во всем, и голос, и внешность, и характер, самая лучшая 😍❤️🔥, спасибо за подписи на 12 открытках", - пишут в сети.

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