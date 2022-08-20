Учасники гурту KAZKA, солісткою якого є Олександра Зарицька, розповіли про свій виступ на фестивалі Sziget, який обернувся скандалом.

Скандал розпочався через те, що участь у фестивалі брав російський гурт Phlegmatic Dogs, який раніше заявляв, що "їм не соромно бути росіянами" і "це війна проти всіх, як і будь-яка інша війна". Шанувальники закликали українських виконавців бойкотувати Sziget, аби не сприяти легалізації росіян на цьому фестивалі.

При цьому Олександра Зарицька різко відповіла українцям, назвавши критиків "бездумним стадом".

Тепер же на сторінці KAZKA в Instagram артисти повідомили, що з'явилося нове відео про їх участь у фестивалі Sziget. Вони знову спробували виправдатися, що це була хороша можливість нагадати світу про війну в Україні.

"Це була ще одна можливість нагадати європейцям про війну в Україні з головної сцени найбільшого міжнародного фестивалю, голосно заявити, що боротьба за свободу нашої країни все ще триває. Це відео про колосальну підтримку спільноти, про вдячність усім, хто продовжує допомагати українцям. Переможемо! Тримаймося разом!", — заявили учасники гурту.

Відзначимо, під час виступу KAZKA на величезному екрані головної сцени з'явилися написи з закликом звільнити захисників Азовсталі та "russia is a terrorist state". Разом із гуртом композицію "Плакала" заспівали українські діти-біженці, які зараз перебувають в Угорщині.

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