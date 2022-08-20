Популярна українська співачка Настя Каменських, яка днями повернулася до Києва з Іспанії, і вже встигла побувати на ефірі у програмі "Сніданок 1+1" та у гостях у мами, показала, де побувала цього разу. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала миле фото із дитячої лікарні Охматдит, де поспілкувалася з дітками.

Ка видно, на новій фотографії Настя відбита у великій компанії – дітей, працівників та представників благодійного фонду "Таблеточки". Кумедно, але в натовпі дітей Настю навіть складно помітити спочатку, якщо придивитися, то можна побачити її кучеряве волосся та променисту посмішку.

У підписі Як амбасадорка фонду @tabletochki_, вчора зустрілась з юними пацієнтами лікарні Охматдит. Це неймовірно, скільки в цих дітей любові, тепла і такої світлої, доброї енергії. Ми і говорили, і співали, і обіймались один з одним. Я неймовірна вдячна за цю зустріч фонду, директору @ohmatdyt — Володимиру Апполінарійовичу Жовніру та всьому персоналу лікарні. Кожен з цих людей - справжній чарівник і друг для цих дітей. Історії цих пацієнтів, їх мужність, сила і віра в добро — це те, що надихає. І щоб надихнути й вас, в наступному пості я додам декілька історій цих діток. Вірю, всі вони, як і уся наша нація, переможемо на усіх фронтах".

Нагадаємо, "Немає сил": Джамала повернула українців до реальності, розповівши про трагедію в Харкові.

Як повідомляла Politeka, "Приємно слухати українською": Квіткова з "Холостяка" поділилася секретами ідеального макіяжу.

Також Politeka писала, що "Вапщє нє хочется уєзжать": Нікітюк і Jerry Heil записали веселий хіт про заревану росіянку, відео.