Популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розлучення з Володимиром Дантесом активно веде соціальні мережі, розповідає про свою кар'єру та хвалиться успіхами на концертах. При цьому артистка любить заінтригувати в мережі, відколи Надя повернулася до Києва, вона намагається привернути більше уваги.

На цей раз Дорофєєва показала в Інстаграм, як запалила на станції "Майдан Незалежності" у метро Києва. Для концерту співачка обрала широкі штани молочного кольору із кольоровим принтом та чорний топ-корсет.

Перед українцями Надя спеціально виконала україномовні треки з наступного альбому Наді – першого українською мовою. Зокрема, і композиція "Рзінокольорова", яку артистка нещодавно переклала з російської на українську. Але більше привернула увагу з давнім другом та колегою Позитивом.

Разом вони заспівали україномовний хіт дуету "Дім".

До цього Надя привернула увагу коротким роликом у чорно-білих тонах у Київському метро. Співачка позувала під час руху вагонів і покрутилася з місця на місце, наголошуючи на місці свого перебування.

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