Відомий український музикант, виконавець та колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський під час війни залишив кар'єру та пішов служити до Збройних сил України. Через три місяці на передовий артист поділився Facebook своїми враженнями від військової служби.

За словами Олександра, за цей час йому багато чого довелося згадати, а також він багато чого нового навчився. Так, співак став краще стріляти, мінімально розумітися на спорядженні, опанував деяку термінологію. Але є речі, які артист поки що не навчився робити добре, наприклад, чистити зброю та бігати у повному вбранні.

Положинський особливо наголосив на важливості роботи волонтерів, її значущість він гостро відчув лише на передовій. За три місяці артист брав участь у трьох концертах для бійців їхнього 47-го батальйону та у двох спонтанних концертах для цивільних у Луцьку та Києві. Як зазначив музикант, перший із цих п'яти концертів був святковим – на честь його 50-річчя.

Олександр зізнався, що йому частково допомагає його популярність. Зокрема, артиста часто впізнають, кажуть хороші слова, дякують йому і всьому підрозділу дарують багато корисних, важливих і потрібних речей.

Нагадаємо, "Немає сил": Джамала повернула українців до реальності, розповівши про трагедію в Харкові.

Як повідомляла Politeka, "Приємно слухати українською": Квіткова з "Холостяка" поділилася секретами ідеального макіяжу.

Також Politeka писала, що "Вапщє нє хочется уєзжать": Нікітюк і Jerry Heil записали веселий хіт про заревану росіянку, відео.