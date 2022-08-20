Участники группы KAZKA, солисткой которой является Александра Зарицкая, рассказали о своем выступлении на фестивале Sziget, который обернулся скандалом.

Скандал начался из-за того, что участие в фестивале принимала российская группа Phlegmatic Dogs, ранее заявлявшая, что "им не стыдно быть русскими" и "это война против всех, как и любая другая война". Поклонники призвали украинских исполнителей бойкотировать Sziget, чтобы не способствовать легализации россиян на этом фестивале.

При этом Александра Зарицкая резко ответила украинцам, назвав критиков "бездумным стадом".

Теперь же на странице KAZKA в Instagram артисты сообщили, что появилось новое видео об их участии в фестивале Sziget. Они снова попытались оправдаться, что это была хорошая возможность напомнить миру о войне в Украине.

"Это была еще одна возможность напомнить европейцам о войне в Украине с главной сцены крупнейшего международного фестиваля, громко заявить, что борьба за свободу нашей страны все еще продолжается. Это видео о колоссальной поддержке сообщества, о благодарности всем, кто продолжает помогать украинцам. Победим! Держимся вместе!", - заявили участники группы.

Отметим, во время выступления KAZKA на огромном экране главной сцены появились надписи с призывом освободить защитников Азовстали и "russia is a terrorist state". Вместе с группой композицию "Плакала" спели украинские дети-беженцы, которые сейчас находятся в Венгрии.

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