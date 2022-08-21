Як пише Politeka.net , співачка Надя Дорофєєва нещодавно вперше за час повномасштабної війни повернулася до України.
19 серпня артистка дала свій перший концерт у київській підземці. Виступ відбувся на станції метро "Майдан Незалежності".
На концерті у підземці зібралося багато шанувальників Дорофєєвої.
Не обійшлося без продсера Наді Ірини Горової.
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У своїх сторіс Інстаграм колишня дружина Потапа показала кадри виступу.
На благодійному заході виконувала зірка як старі російськомовні хіти, так і новий репертуар – пісні, які увійдуть до її україномовного альбому. Також на концерті був Positiff та Коля Серьга.
Як стало відомо, Positiff навіть вийшов на сцену і заспівав з Надею Дорофєєвою відомий трек гурту "Час та скло".
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