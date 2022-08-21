Украинский продюсер Ирина Горовая похвасталась фотографиями с известными музыкантами в метро.

Как пишет Politeka.net, певица Надя Дорофеева недавно впервые за время полномасштабной войны вернулась в Украину.

19 августа артистка дала свой первый концерт в киевской подземке. Выступление состоялось на стации метро "Майдан Незалежности".

На концерте в подземке собралось много поклонников Дорофеевой.

Не обошлось без продсера Нади Ирины Горовой.

В своих сторис Инстаграм бывшая жена Потапа показала кадры выступления.

На благотворительном мероприятии исполняла звезда как старые русскоязычные хиты, так и новый репертуар - песни, которые войдут в ее украиноязычный альбом. Также на концерте был Positiff и Коля Серьга.

Как стало известно, Positiff даже вышел на сцену и спел с Надей Дорофеевой известный трек группы "Время и стекло".

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