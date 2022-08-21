Як пише Politeka.net , популярна український ведучий, шоумен, та інтерв'юер Слава Дьомін, розмістив на своїй сторінці в Instagram цікавий знімок.

На фото Дьомін стоїть на парковці та показує в камеру середній палець, на якому намальований український прапор.

Непристойний жест ведучий адресував усім російським окупантам.

"Кожному рашисту! Україна переможе!", - підписав фотошоу.

Українцям ідея сподобалася. Вони пропонують запустити флешмоб.

«А може запустимо флешмоб?»,

"Ви молодець",

«Україна покаже кому і куди»,

«Красень»,

«Ми незламні та непереможні» - пишуть у мережі.

Раніше ми писали ведучий Слава Дьомін поділився кумедними кадрами із сином-підлітком.

За словами Дьоміна, саме син закликає його частіше посміхатися. "Син сказав, що треба частіше усміхатися! Не можу йому заперечити! Нехай діти та батьки частіше усміхаються. Посмішкою ще більше дратуємо цих дебільних рашистів", - зізнався Слава.

Нагадаємо, що Слава Дьомін розговорився про "Холостячку" Огневич та її стосунки до Задворного: "Злата мені сказала..."

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