Как пишет Politeka.net, популярная украинский ведущий, шоумен, и интервьюер Слава Демин, разместил на своей странице в Instagram интересный снимок.

На фото Демин стоит на парковке и показывает в камеру средний палец на котором нарисован украинский флаг.

Неприличный жест ведущий адресовал всем российским оккупантам.

"Каждому рашисту! Украина победит!", - подписал фото шоумен.

Украинцам идея понравилась. Они предлагают запустить флешмоб.

«А може запустим флешмоб?»,

"Вы молодец",

«Украина покажет кому и куда»,

«Красавчик»,

«Мы несокрушимы и непобедимы» - пишут в сети.

Ранее мы писали ведущий Слава Демин поделился забавными кадрами с сыном-подростком.

По словам Демина, именно сын призывает его чаще улыбаться. "Сын сказал, что надо почаще улыбаться! Не могу ему возразить! Пусть дети и родители почаще улыбаются. Улыбкой еще больше раздражаем этих дебильных рашистов", - признался Слава.

Напомним, что Слава Демин разоткровенничался о "Холостячке" Огневич и ее отношениях к Задворному: "Злата мне сказала..."

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