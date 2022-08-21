Как пишет Politeka.net, популярная украинский ведущий, шоумен, и интервьюер Слава Демин, разместил на своей странице в Instagram интересный снимок.
На фото Демин стоит на парковке и показывает в камеру средний палец на котором нарисован украинский флаг.
Неприличный жест ведущий адресовал всем российским оккупантам.
"Каждому рашисту! Украина победит!", - подписал фото шоумен.
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Украинцам идея понравилась. Они предлагают запустить флешмоб.
«А може запустим флешмоб?»,
"Вы молодец",
«Украина покажет кому и куда»,
«Красавчик»,
«Мы несокрушимы и непобедимы» - пишут в сети.
Ранее мы писали ведущий Слава Демин поделился забавными кадрами с сыном-подростком.
По словам Демина, именно сын призывает его чаще улыбаться. "Сын сказал, что надо почаще улыбаться! Не могу ему возразить! Пусть дети и родители почаще улыбаются. Улыбкой еще больше раздражаем этих дебильных рашистов", - признался Слава.
Напомним, что Слава Демин разоткровенничался о "Холостячке" Огневич и ее отношениях к Задворному: "Злата мне сказала..."
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