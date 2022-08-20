Переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Ганна Богдан побувала у самому центрі Києва та показала незвичайну виставку.

Як пише Politeka.net , 20 серпня на Хрещатику відкрилася виставка російської військової техніки, знищеної Збройними силами України.

Танки, бронетранспортери, вантажівки та інша техніка, на якій російські окупанти йшли захоплювати Україну, тепер побиті та спалені. Ця виставка є одним із заходів до Дня Незалежності України.

У себе в Інста-сторіз переможниця «Холостяка» із Михайлом Заливаком Ганна Богдан поділилася кадрами, зробленими під час відвідин виставки на Хрещатику.

Дівчина виявилася сильно вражена.

"Минулого року тут їздила українська техніка, а зараз стоїть спалена російська", - прокоментувала Ганна Богдан.

Нагадаємо, “Холостяк“ Заливако після розставання з Богданом вперше здався з дівчиною.

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