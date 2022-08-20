Как пишет Politeka.net, 20 августа на Крещатике открылась выставка российской военной техники, уничтоженной Вооруженными силами Украины.
Танки, бронетранспортеры, грузовики и прочяя техника, на которой российские оккупанты шли захватывать Украину, теперь побиты и сожжены. Эта выставка является одним из мероприятий ко Дню Независимости Украины.
У себя в Инста-сториз победительница «Холостяка» с Михаилом Заливако Анна Богдан поделилась кадрами, сделанными во время посещения выставки на Крещатике.
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Девушка оказалась сильно поражена.
«В прошлом году тут ездила украинская техника, а сейчас стоит сожженная российская», - прокомментировала Анна Богдан.
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