Победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан побывала в самом центре Киева и показала необычную выставку.

Как пишет Politeka.net, 20 августа на Крещатике открылась выставка российской военной техники, уничтоженной Вооруженными силами Украины.

Танки, бронетранспортеры, грузовики и прочяя техника, на которой российские оккупанты шли захватывать Украину, теперь побиты и сожжены. Эта выставка является одним из мероприятий ко Дню Независимости Украины.

У себя в Инста-сториз победительница «Холостяка» с Михаилом Заливако Анна Богдан поделилась кадрами, сделанными во время посещения выставки на Крещатике.

Девушка оказалась сильно поражена.

«В прошлом году тут ездила украинская техника, а сейчас стоит сожженная российская», - прокомментировала Анна Богдан.

Напомним, “Холостяк“ Заливако после расставания с Богдан впервые показался с девушкой

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