Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка, яка брала участь в Олімпійських іграх. Також зірка брала участь у "Танцях зі зірками", де її підтримував суддя Влад Яма, але перемогти на проекті їй не вдалося. Ганна, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Різатдінова і про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу зірка вирішила показати свої вміння у танцях, поділившись ефектним відео.

На кадрах Різатдінова танцювала у білому міні.

"Дуже давно не знімала відео для ТікТока, але тут, коли в мене почався чорний сум, випила келих вина і думаю, чому б не потанцювати...", - написала Різатдінова.

А до цього Ганна вирішила поставити незвичайне запитання фанатам.

"Як ви вважаєте, якщо під час війни мама з дитиною виїхали за кордон тимчасово, чи це є злочином?", - написала Ганна.

За варіант "Так" проголосували шість відсотків осіб, а за відповідь "Ні" 94%.

"Дякую, в моїй аудиторії 94% розумних людей", - написала Ганна.

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