Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая участвовала в Олимпийских играх. Также звезда участвовала в "Танцях з зірками", где ее поддерживал судья Влад Яма, но победить на проекте ей не удалось. Анна, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ризатдинова и об Инстаграм, где активно ведет страничку. А в этот раз звезда решила показать свои умения в танцах, поделившись эффектным видео.

На кадрах Ризатдинова танцевала в белом мини.

"Очень давно не снимала видео для ТикТока, но тут, когда у меня началась черная грусть, выпила бокал вина и думаю, почему бы не потанцевать...", - написала Ризатдинова.

А до этого Анна решила задать необычный вопрос фанатам.

"Как вы считаете, если во время войны, мама с ребенком выехали за границу временно, есть ли это преступлением?", - написала Анна.

За вариант "Да" проголосовали шесть процентов человек, а за ответ "Нет" 94%.

"Спасибо, в моей аудитории 94% умных людей", - написала Анна.

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